МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в Канаде в мае упала на 560 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 4,4 миллиона баррелей в сутки, самого низкого с середины 2016 года уровня, говорится в сообщении управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"В краткосрочном июльском энергетическом прогнозе 2020 года (STEO) EIA подсчитала, что добыча (нефти и конденсата — ред.) в Канаде в мае упала еще на 560 тысяч баррелей в сутки, до 4,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем добычи с середины 2016 года", — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что добыча нефти и конденсата в Канаде упала в апреле на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом — до 4,9 миллиона баррелей в сутки, что аналогично снижению с апреля по май 2016 года из-за лесных пожаров в районе Форт Мак-Мюррей провинции Альберты.

По оценкам EIA, в июне производство в Канаде немного выросло, так как спрос на нефтепродукты в стране и Соединенных Штатах также увеличился.

В целом Канада была четвертым по величине производителем жидких углеводородов в мире в 2019 году, но в первой половине 2020 года добыча в стране сократилась на 20% по сравнению со средним показателем 2019 года в 5,5 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает ведомство, в основном добыча в Канаде сократилась в результате низких мировых цен на нефть, снижения спроса, а также продолжающихся сокращений в Альберте. Правительство Альберты в начале 2019 года ввело ограничения на добычу, их планировалось снять в конце 2019 года, но в октябре они были продлены до конца 2020 года. В Альберте в 2019 году было сосредоточено более 80% добычи сырой нефти в Канаде.