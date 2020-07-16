МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что проект "Северный поток 2" будет завершен, несмотря на стенания американских друзей.

"А газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он назвал оправдания санкций США против "Северного потока 2" бизнес-интересами США простотой и борзостью.

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку – 2" всё названо своими именами: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё". Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".