МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендует нефтяникам в связи с ростом нефтедобычи в августе по сделке ОПЕК+ максимальный объем этого увеличения направить на НПЗ для увеличения производства топлива для внутреннего рынка, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Экспорт нефтепродуктов и по дизельному топливу, и по бензину существенно упал в последние месяцы, потому что были даны рекомендации по приоритизации внутреннего рынка и объемов, направляемых на внутренний рынок", — сказал Сорокин.

"Скажу больше, мы рекомендуем сейчас в связи с ожидаемым увеличением добычи в августе 2020 года максимально возможный объем данного увеличения направить на нефтеперерабатывающие заводы российские для увеличения загрузки и большего увеличения производства автомобильного бензина, для того чтобы можно было создать товарные запасы на период ремонтов, чтобы гарантированно пройти его без каких-либо рисков", — заявил замминистра.

Он также сообщил, что Минэнерго и нефтяники обсудят в правительстве на следующей неделе это вопрос.

"На следующей неделе мы планируем на площадке правительства с нефтяными компаниями обсудить выполнение рекомендаций по поставкам топлива на внутренний рынок и то, что нужно для этого дополнительно…. На следующей неделе планируется совещание в правительстве с нефтяными компании на этот счет, в том числе, будем обсуждать отмену запрета импорта", — сказал Сорокин.