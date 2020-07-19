МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор начата в воскресенье на новом российском энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"В реактор загружена первая топливная сборка", — говорится в сообщении.

Тем самым на энергоблоке начат так называемый этап физического пуска. Всего в реактор ВВЭР-1200 будут загружены 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Затем последуют начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе — собственно физический пуск, потом энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности. Все это намечено выполнить в течение нынешнего года. Ввод нового энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Ленинградская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"), расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.

Новый энергоблок №2 ЛАЭС-2 (по другой классификации — блок №6 Ленинградской АЭС) "сменит на посту" своего "старшего брата" — второй энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РБМК-1000, работавший в течение 45 лет и который намечено окончательно остановить в нынешнем году.

Ленинградская АЭС является и крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.