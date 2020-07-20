МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов, занимавший данный пост с октября 2014 года, покидает компанию после 20 июля. Об этом Маргелов сам рассказал РИА Новости.

"Я проработал в компании ровно 5 лет и 9 месяцев. Это на 9 месяцев дольше, чем изначально предполагалось", — сказал он, пояснив, что 20 июля является его последним рабочим днём в "Транснефти".

По его словам, так получилось, потому что было необходимо завершить ряд международных проектов "Транснефти", включая российско-американский диалог "Форт Росс" и работу в совете директоров Американо-Российского Делового Совета, а также волонтёрские и благотворительные проекты к 75-летию Великой Победы.

Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок. Практически "свернулась" выставочная деятельность, серьезно сокращается объем деловых контактов с зарубежными партнерами, сказал он. "В этой связи я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все задачи, которые передо мной ставились, выполнены. Я очень благодарен Николаю Петровичу за интересную и многому научившую меня работу с ним", — сказал Маргелов.

Отвечая на вопрос о том, чем он займется дальше, Маргелов сказал: "Сначала — давно обещанный детям отпуск. Потом есть интересные идеи. О пенсии точно думать рано, в 55 лет жизнь точно не кончается. И у меня большие планы".

Маргелов в 1997-1998 годах возглавлял Управление президента РФ по связям с общественностью, в 1999 году — Росинформцентр, координировавший всю информационную работу на чеченском направлении, в 2000-2014 годах был председателем международного комитета Совета Федерации, одновременно с этим в 2007-2014 годах являлся специальным представителем президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, с 2014 по 2020 годы был вице-президентом "Транснефти".