МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти на территории США, пишет местное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Индия хочет создать новые собственные хранилища стратегических резервных запасов нефти, на это уйдет несколько лет и потребует огромных затрат.

"Аренда американских стратегических хранилищ для размещения индийской нефти повлечет небольшие расходы", — рассказал агентству источник.

Хранящаяся в Соединенных Штатах индийская нефть может использоваться Нью-Дели как для собственных нужд, так и для продажи на мировом рынке.

Источник отмечает, что в случае падения цен на нефть Индия потерпит убытки.