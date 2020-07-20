КРАСНОЯРСК, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Красноярского края обратились к федеральным властям с просьбой оставить прежним порядок выплат за ущерб от разлива на норильской ТЭЦ и направить средства в Норильск и Таймырский район, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на оперативном штабе по предупреждению коронавируса.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.

Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске. Третье чтение запланировано на 21 июля.

"Сегодня до конца не решен еще вопрос о том, кому пойдут финансовые средства в связи с ущербом, который нанесен природе. Дмитрий Викторович Свиридов мой коллега, я, целый ряд депутатов обратились в органы федеральной государственной власти о необходимости сохранить прежний порядок уплаты этих средств, отдать это муниципалитету – прежде всего Норильску и, конечно, Таймыру", — сказал Усс.

Депутаты поддержали правительственную поправку к законопроекту, которая касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. Она реализует общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.

Согласно поправке, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. А если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.

По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, то законопроект позволит направить возмещение в федеральный бюджет.