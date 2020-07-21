МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Марий Эл во вторник по заявлению "Московского кредитного банка" (МКБ) признал банкротом Марийский нефтеперерабатывающий завод, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.

МКБ по состоянию на 2 июля предъявлял требования к Марийскому НПЗ в размере около 141 миллиона рублей, однако 16 июля подал в суд ходатайство об уточнении размера требований. Новая сумма обязательств должника перед банком в материалах суда пока не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "Марийский НПЗ" с февраля этого года являются ООО "Долговой центр" (0,01%) и ООО "Волжские нефтепродукты" (99,99%), которое принадлежит на паритетных условиях Александру Фатееву и Андрею Петрушину. В ЕГРЮЛ говорится, что собственники приняли решение о ликвидации предприятия. Соответствующее уведомление 8 июля поступило в ЕГРЮЛ.

Газета "Коммерсант" в ноябре со ссылкой на источники писала, что Марийский НПЗ, который оставался последним нефтяным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ.

Марийский НПЗ был построен в 1998 году в Оршанском районе республики Марий Эл. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги Марийский НПЗ структурам Мазурова. Из-за нехватки финансирования поставки нефти Марийскому НПЗ в течение 2019 года то прерывались, то возобновлялись.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Сам Мазуров был задержан в июле прошлого года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.