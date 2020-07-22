МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, и составили 536,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,08 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 1,4 миллиона баррелей, до 50,1 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 246,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,175 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, составив 177,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,55 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 656,1 миллиона баррелей, также указывает министерство.