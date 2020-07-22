МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

За неделю по 17 июля показатель добычи в стране вырос впервые за три недели.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,025 миллиона баррелей в сутки.

Более точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за май станет известен в конце июля. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,748 миллиона, в марте — 12,73 миллиона баррелей, в апреле — 12,061 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июля увеличило, по сравнению с оценкой июня, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день. Тогда же министерство сообщило предварительную оценку добычи в мае — 11,2 миллиона баррелей в день, а добыча в июне, как ожидалось, опустится до 10,98 миллиона баррелей в день.