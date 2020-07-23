МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Подземные хранилища нефти и нефтепродуктов, которые Российское газовое общество (РГО) предлагает разместить в пластах соляных месторождений, могут быть построены в Центральном и Прикаспийском регионах страны, Северо-Кавказском округе, а также в Калининградской и Астраханской областях, сообщил РИА Новости исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

"Наиболее интересные регионы для строительства хранилищ — Калининградский, Центральный регион, Северо-Кавказский (округ — ред.), Прикаспийская и Астраханская области", — сказал Самсонов, отвечая на вопрос о подземных нефтехранилищах. Он напомнил, что РГО ранее направило технико-экономическое предложение в Минэнерго РФ по строительству нефтехранилищ в пластах соляных месторождений.

По словам Самсонова, такой способ хранения сырья является более дешевым, чем в наземных хранилищах и танкерах. "Подземные хранилища хороши тем, что объемы хранения значительно больше, а капзатраты, по нашим экспертным оценкам, до 2-3 тысяч (рублей — ред.) на кубический метр дешевле. Если в долларах — от 4 до 7,5 долларов за баррель дешевле, чем у наземных хранилищ", — сказал собеседник агентства.

"Стоимость (создания подземных — ред.) нефтехранилищ в РФ оценивается порядка 200 миллиардов рублей", — сообщил исполнительный директор РГО. Он отметил, что стоимость строительства таких хранилищ зависит от геологии конкретных соляных пластов и их местоположения.

"В оценке стоимости должны принимать участие в первую очередь потенциальные игроки, то есть недропользователи — крупные компании. Во вторую (очередь — ред.) должны участвовать недропользователи, которые могли бы выступить операторами (строительства — ред.)", — сказал Самсонов.

Он также выразил мнение, что государство могло бы выступить организатором строительства нефтехранилищ: "Например, Госрезерв вполне мог бы этим заниматься, заказывать эту работу, нанять оператора в рамках конкурса".

"Если рассматривать это (строительство подземных нефтехранилищ — ред.) как бизнес, то он будет долгосрочным. Мы очень надеемся, что в реализации этого проекта вместе будут работать производители нефти и компании, которые транспортируют. Потому что у одних есть транспортирующие мощности, а у других — подземные мощности для хранения. Тогда бы это было более рентабельно и повысило бы рентабельность компаний, потому что они все сейчас изыскивают внутренние резервы, как повысить эффективность их бизнеса", — сказал исполнительный директор РГО.

Самсонов также сообщил, что консультации по строительству подземных нефтехранилищ находятся в активной стадии. "Появляется много положительных факторов и мы рассчитываем, что в течение лета будет проявлен интерес к более детальному анализу и выработке технико-экономического обоснования, прединвестиционного анализа", — заключил он.

В конце мая пресс-служба Минэнерго сообщала РИА Новости, что ведомство прорабатывает предложение РГО о создании в России системы хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% годового уровня добычи. По мнению РГО, хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным бизнесом, который также способен снизить негатив от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин, повысить гибкость российской нефтедобычи в условиях неопределенности со спросом и ручного регулирования рынка.