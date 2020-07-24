МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Китайский энергогигант PetroChina намерен продать ряд активов стоимостью в 268,7 миллиарда юаней (около 38,4 миллиарда долларов) в пользу China Oil & Gas Pipeline Network Corp. (PipeChina), сообщила компания.

"Компания заключила соглашения о транзакции с PipeChina от 23 июля 2020 года, в соответствии с которыми группа согласилась продать, и PipeChina согласилась купить, целевые активы с вознаграждением через долю в PipeChina и денежными средствами", — говорится в сообщении.

Стоимость сделки составляет 268,7 миллиарда юаней, из них 149,5 миллиарда юаней (21,4 миллиарда долларов) будут переданы в виде доли в PipeChina в 29,9%, а остаток, около 119 миллиардов юаней (17 миллиардов долларов), будет выплачен денежными средствами.

Среди активов, которые продает PetroChina, значатся нефте- и газопроводы, некоторые хранилища нефти и газа, СПГ-терминалы и вспомогательные объекты.

PetroChina — дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.