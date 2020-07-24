МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Хеджирование нефтегазовых доходов позволит России усилить переговорную позицию в ОПЕК+, но безболезненно покинуть альянс за счет этого инструмента страна вряд ли сможет, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен. Против идеи выступает Минфин, отмечалось в материале. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поручил проработать возможность реализации такой меры.

Аналогичный механизм уже много лет использует Мексика, покупая пут-опционы у группы инвестиционных банков и нефтяных компаний. Однако в Fitch отмечают, что практика хеджирования нефтегазовых доходов странами — это редкость, а Мексика — скорее исключение.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Как пишет Блумберг, мексиканское правительство за счет хеджирования доходов от нефти в 2020 году может окупить до 6 миллиардов долларов, тогда как затраты на такую страховку в последние годы составляли около 1 миллиарда долларов в год. Но есть и другая выгода: на длившемся в апреле несколько дней заседании ОПЕК+ инструмент позволил Мексике выбить себе более выгодные условия в сделке, а с июля страна и вовсе не обязана сокращать добычу нефти.

Однако в России своего рода страховую функцию при колебаниях цен на нефть уже выполняет бюджетное правило. По нему доходы от экспорта нефти свыше цены отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году) направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при цене ниже базовой — средства фонда идут на покрытие госбюджета.

Но вот в контексте ОПЕК+ действительно "хеджирование может усилить переговорную позицию Москвы, хотя вряд ли позволит России безболезненно выйти из альянса", считает Маринченко.

"Покупка пут-опционов может позволить снизить волатильность доходов бюджета на 1-2 года, но в случае разбалансировки рынка и падения цен застраховаться на тех же условиях будет невозможно. Кроме того, от низких цен, которые не будут сопровождаться девальвацией, будут страдать российские нефтяные компании", — добавляет он.

ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

Хотя хеджирование позволяет застраховаться от резкого падения цен на нефть относительно текущего уровня, в ближайшее время заработать на этом вряд ли получится, считает Маринченко, так как текущий уровень цен на нефть довольно низкий.

Эксперт поясняет: для страховки от цены нефти ниже 30 долларов через год (то есть для возможности продать сырье за 30 долларов за баррель, даже если оно будет стоить меньше) сегодня нужно заплатить примерно 1,5 доллара премии на баррель. Для страхования от цен ниже 40 долларов нужно заплатить премию около 4 долларов, что окупится, если цена упадет ниже 36 долларов. А опцион на продажу нефти за 50 долларов сегодня обойдется уже в 8 долларов за баррель — то есть окупиться при падении цены ниже 42 долларов.

"Если исходить из того, что государство изымает около 50% доходов от продажи нефти, для того, чтобы полностью захеджировать риск, нужно купить пут-опционы примерно из расчета 5 миллионов баррелей в день. Тогда страховка от того, что цена на нефть упадет ниже 30 долларов, будет стоить государству от 2,5 до 3 миллиардов долларов в год. Страховка от падения цены ниже 40 долларов будет стоить еще дороже — около 7 миллиардов долларов в год", — оценивает Маринченко.

"Более выгодным может быть хеджирование в условиях высоких цен. Скажем, при цене 80 долларов страховка от падения цены ниже 30 долларов будет стоить существенно ниже, чем сейчас", — заключает он.