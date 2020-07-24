МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Специалисты установили на водоемах возле Норильска свыше 180 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 17 километров для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"Установлена 181 линия боновых заграждений протяженностью 16 километров 715 метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно.

По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 с начала работ после аварии вывезено 188,5 тысяч тонн загрязненного грунта. Сорбентом за минувшие сутки обработаны 2,8 километра береговой линии и 5,6 тысячи квадратных метров загрязненной территории. К ликвидации последствий аварии привлечены 348 человек и 154 единицы техники, в том числе два воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.