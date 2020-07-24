МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Морские отгрузки российской нефти марки Urlas в августе увеличатся на более 40% к уровню июля, до 1,09 миллиона баррелей в сутки, или 4,7 миллиона тонн, сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на позиционные графики отгрузок.

"Увеличение поставок морских партий Urals из России в августе относительно текущего месяца превысит 40%", — пишет агентство.

В частности, экспорт Urals из балтийских портов вырастет более чем на 50% — примерно до 880 тысяч баррелей в сутки (3,8 миллиона тонн), из Приморска — почти на 55%, примерно до 465 тысяч баррелей в сутки (2 миллиона тонн), а из Усть-Луги — на 50%, почти до 420 тысяч баррелей в сутки (1,8 миллиона тонн). При этом основное увеличение отгрузок из портов Балтики придется на "Роснефть", поставки также повысят "Сургутнефтегаз", "Татнефть".

Тем не менее, экспорт Urals из Новороссийска в августе увеличится лишь на 10%, примерно до 210 тысяч баррелей в сутки (900 тысяч тонн).

"Информация об увеличении предложения Urals в августе оказала давление на стоимость сорта. Так, премия на Urals в Северо-Западной Европе в четверг снизилась на 0,45 доллара за баррель относительно Североморского датированного (Brent — ред.), до 0,35 доллара за баррель", — отмечается в материале. В то же время, премия на партии сорта в Средиземноморье второй день подряд сохраняется на уровне 0,75 доллара за баррель.

Россия с августа увеличивает добычу нефти в рамках второго этапа сделки ОПЕК+, предполагающего ослабление общего объема снижения добычи альянса с 9,6 миллиона баррелей в сутки в июле до 7,7 миллиона в августе-декабре. Как отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия увеличит производство примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, но практически весь объем должен пойти на внутренний рынок.

Однако в материале Argus сообщается, что поставки сырья на российские НПЗ по системе "Транснефти" в августе, по предварительным данным, могут вырасти лишь на 54 тысячи баррелей в сутки (230 тысяч тонн) по сравнению с июлем, до 4,69 миллиона баррелей в сутки (19,9 миллиона тонн). "Участники рынка не ожидают значительного увеличения загрузки заводов на фоне невысокой доходности переработки", — заключает агентство.