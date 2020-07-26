МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Планы Израиля по строительству газопровода EastMed не ударят по экономическому взаимодействию этой страны с Россией, уровень которого постоянно улучшается, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.

Ранее СМИ сообщали, что израильские власти утвердили соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed, который позволит начать поставки с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. Планируется, что по нему будет идти порядка десяти миллиардов кубометров газа ежегодно.

"Я бы не пытался противопоставлять Израиль и Россию в этом контексте. Мы живем в многомерном мире, который сильно отличается от модели "свой" — "чужой". Соединенным Штатам экономическая война с Китаем совершенно не мешает пытаться привлечь Китай к обузданию Северной Кореи. Антироссийские санкции не мешают Америке искать сотрудничества с Россией во множестве сфер и так далее", — отмечает Гервиц.

Кроме того, он сомневается, что проект EastMed будет реализован в срок — к 2025 году. Даже если это случится, по его мнению, то это не повлияет на уровень экономического взаимодействия между Израилем и Россией.

"Уровень экономических взаимоотношений России и Израиля сейчас надо измерять не в миллиардах долларов, объем которых может быть подвержен внешним факторам, например коронавирусом, а в векторе и настрое. Я в Израиле 30 лет, последние 22 занимаюсь адвокатской практикой, и если не строю, то расширяю условный "мост Москва — Тель-Авив", и такого желания двигаться по нему, как в последние годы, я не помню. Отношения развиваются бурно и будут бурно развиваться дальше", — заключает Гервиц.