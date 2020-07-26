ХАБАРОВСК, 26 июл — ПРАЙМ. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

Хабаровский край получает газ с проекта "Сахалин-1" с 2005 года. По соглашению, компания может поставлять региону до 3 миллиардов кубометров газа. В 2010 году экс-полпред президента РФ в ДФО Виктор Ишаев сообщал, что цена на газ законтрактована в размере 54 долларов за кубометр. В 2010 году курс составлял 30,1 – 30,4 851 рубля за доллар. В 2005 году он был 27,7-28,7 рублей за доллар. Сейчас курс составляет 71,6 рублей за 1 доллар.

"Американский газ законтрактован в долларах до 2025 года. Честно скажу, я этого не знал, и я нахожусь в таком нокдауне из-за этой информации. У меня не было даже представления, что такое еще возможно в 2020 году в России", — заявил Дегтярев на встрече с жителями, видео которой предоставила его пресс-служба.

Он пояснил, что этот вопрос обсуждался с министром энергетики России Александром Новаком, который прилетал в Хабаровск в пятницу.

"К 2025 году Газпром переходит на снабжение наших ТЭЦ и мощностей, будем топиться российским газом в рублях по нормальным ценам. За это мы просим их переложить устаревшие газопроводы, и они это уже включили в свой план, работы начнутся в следующем году. Как раз за 4 года все переложим и запитаемся от Газпрома", — сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что в выходные врио главы региона отправился с рабочей поездкой в Ванинский и Совгаванскмй районы. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль, вышел к людям и пообщался с ними. После этого, он направился в Совгавань.

Как сообщает пресс-служба, в Совгавани врио главы региона также встретился с жителями. Один из вопросов касался высоких тарифов на энергоносители.