МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты усилили давление на европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока 2", сообщила газета Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока 2", чтобы "указать на далеко идущие последствия" их дальнейшего участия в проекте. По словам источников газеты, в двусторонних переговорах приняли участие до 12 представителей госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики США.

Отмечается, что американские чиновники "в дружелюбном тоне очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства газопровода".

"Я считаю, что угрозы (Вашингтона — ред.) очень и очень серьезные", — отметил источник газеты.

Сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.

"Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020 либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб. Вместе с тем 4 июня ряд сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.