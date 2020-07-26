ПЯТИГОРСК, 26 июл /ПРАЙМ/. Энергетики за полтора часа восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Хунзахском и Шамильском районах Дагестана, сообщает ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В 16.42 мск, грозовой фронт с сильным дождем и градом спровоцировал отключения на энергообъектах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и труднодоступность объектов (высокогорье), региональные энергетики оперативно приступили к восстановительным мероприятиям и в течение часа вернули свет в дома половины оставшихся без света потребителей", — говорится в сообщении.

К 18.12 мск специалисты полностью устранили последствия технологических сбоев, спровоцированных непогодой, энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, под отключение попали 30 тысяч человек.