МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Импорт нефти Китаем из Саудовской Аравии в июне в годовом выражении вырос на 15%, до 8,88 миллиона тонн, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на таможенные данные КНР.

Согласно данным, импорт из Саудовской Аравии в июне вырос до 8,88 миллиона тонн в июне или 2,16 миллиона баррелей в сутки, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

При этом импорт нефти в КНР из России, второго по величине поставщика, в июне составил 7,98 миллиона тонн (1,95 миллиона баррелей в сутки), что на 11,5% больше в годовом выражении.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, нарастил импорт в июне до 53,18 миллиона тонн, что эквивалентно 12,9 миллиона баррелей в день.

При этом аналитики агентства ожидают, что импорт нефти в Китай по итогам текущего месяца может в очередной раз обновить рекорд после сильных показателей июня и мая. Агентство 14 июля со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что Китай увеличил импорт нефти в июне на треть в годовом исчислении. В результате показатель второй месяц подряд обновлял рекорд после предыдущего, майского максимума в 11,3 миллиона баррелей в день.