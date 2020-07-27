МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют к 30 августа, сообщается на сайте "Норникеля".

Ранее директор заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин заявлял, что бак демонтируют для подтверждения причины аварии.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

"По словам руководителя проектов АО "НТЭК" Дмитрия Бойченко, емкость сначала разберут на крупные фрагменты, а уже их на земле будут разрезать на более мелкие. Весь металл (а это примерно 450 тонн) будет утилизирован. Процесс демонтажа по плану должен завершиться к 30 августа", — говорится в сообщении.

По информации компании, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего состоялись гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.