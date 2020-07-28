МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" с 1 октября временно переведет сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов, сообщил РИА Новости представитель компании.

Он отметил, что руководство компании разработало и внедряет комплекс мер по сохранению здоровья сотрудников "Роснефти" и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией.

"Одной из таких мер является временный перевод сотрудников центрального аппарата управления компании на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Данная мера не распространяется на работников производственных подразделений "Роснефти". Эта мера вводится с 1 октября 2020 года", — сказал представитель.

В то же время, для обеспечения непрерывности производственного процесса, недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, "Роснефть" продолжает использовать дистанционный режим работы для большинства сотрудников центрального аппарата.

"В удаленном режиме работают 84% персонала центрального аппарата компании. Сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов, находятся на своих рабочих местах", — добавил представитель.