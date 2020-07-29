МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июля, снизились на 10,6 миллиона баррелей, или на 2%, и составили 526 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,4 миллиона баррелей, до 537 миллионов баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,05 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за май станет известен в конце июля. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,748 миллиона, в марте — 12,73 миллиона баррелей, в апреле — 12,061 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июля увеличило, по сравнению с оценкой июня, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день. Тогда же министерство сообщило предварительную оценку добычи в мае — 11,2 миллиона баррелей в день, а добыча в июне, как ожидалось, опустится до 10,98 миллиона баррелей в день.