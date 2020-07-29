МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире при отсутствии второй волны глобального карантина из-за коронавируса вернется на уровни 2019 года к концу 2021 года, говорится в докладе агентства Fitch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Мы предполагаем, что к концу 2021 года спрос вернется к уровням 2019 года (около 100 миллионов баррелей нефти в сутки), при отсутствии второй волны полного локдауна", — пишет агентство.

Устойчивое восстановление цен на нефть будет зависеть от роста спроса к показателям до пандемии, а также от нормализации уровня мировых запасов и возобновления экономического роста, отмечают аналитики.

В своем базовом сценарии Fitch ожидает среднюю цену нефти марки Brent в 2020 году в 35 долларов за баррель, в 2021 году — 45 долларов, а в 2022 году — 53 доллара. Стрессовый сценарий предполагает цену нефти в 30 долларов в 2020 году, 35 долларов в 2021 году и и 40 долларов в 2022 году.

Fitch ожидает, что страны ОПЕК+ продолжат периодически корректировать условия заключенной в апреле двухлетней сделки по сокращению добычи сырья, что поспособствует постепенному восстановлению цен на нефть. Вместе с тем, при ценах в 40 долларов за баррель или выше у некоторых производителей США может возникнуть соблазн увеличить добычу. "Тем не менее, такой рост, скорее всего, будет небольшим и краткосрочным", — добавляет агентство.