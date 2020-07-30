МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total в первом полугодии 2020 года получила приходящийся на группу чистый убыток в 8,335 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 5,867 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Выручка Total в отчетном периоде упала на 32% и составила 69,6 миллиарда долларов, разводненный убыток на акцию составил 3,29 доллара против прибыли в 2,16 доллара годом ранее.

Во втором квартале убыток компании составил 8,369 миллиарда долларов против прибыли в 2,756 миллиарда долларов, выручка снизилась почти в 2 раза, до 25,73 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию был на уровне 3,27 доллара против прибыли в 1 доллар годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине 2020 года составил 2,966 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 0,5% больше показателя за такой же период прошлого года. В 2020 году компания ожидает добычи на уровне 2,9-2,95 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Цены на нефть укрепились с начала июня, достигнув 40 долларов за баррель, благодаря хорошему уровню соответствия квотам ОПЕК+ и снижению добычи углеводородов в США и Канаде, а также восстановлению спроса", — отмечает компания.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке СПГ среди всех частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет 20% в его проекте "Ямал СПГ" и 10% в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2".