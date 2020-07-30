МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, в первом полугодии 2020 года составил 18,155 миллиарда долларов против прибыли в 8,999 миллиарда долларов за первое полугодие 2019 года, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 2,33 доллара против прибыли в 1,11 доллара за первое полугодие 2019 года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась на 47,3% — до 93,45 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 18,131 миллиарда долларов против прибыли в 2,998 миллиарда долларов во втором квартале прошлого года. Убыток на акцию составил 2,33 доллара против прибыли в 0,37 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза — до 32,491 миллиарда долларов.

Убыток компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составил 1,512 миллиарда долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в 1,263 миллиарда долларов. Добыча снизилась на 5,6%, до 3,379 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В сегменте нефтепродуктов (oil products) прибыль выросла в 1,8 раза в годовом выражении — до 2,411 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,041 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 39%.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.