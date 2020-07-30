МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток итальянской Eni SpA, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2020 года составил 7,355 миллиарда евро против прибыли годом ранее в 1,516 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Убыток на акцию составил 2,05 евро против прибыли годичной давности в 0,42 евро. Выручка сократилась на 40% в годовом выражении — до 22,49 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде уменьшилась на 5% — до 1,744 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам второго квартала чистый убыток Eni достиг 4,4 миллиарда евро против прибыли в 424 миллиона евро годом ранее. Убыток на акцию составил 1,23 евро против прибыли в 0,12 евро во втором квартале 2019 года. Выручка уменьшилась в 2,2 раза — до 8,404 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде снизилась на 7% — до 1,713 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По оценкам компании, средняя стоимость нефти марки Brent в первом полугодии была примерно на 40% ниже аналогичного показателя января-июня 2019 года, составив 39,73 доллара за баррель. Во втором квартале цена нефти Brent была ниже на 58% год к году — 29,2 доллара за баррель.

Компания предполагает объем капиталовложений в текущем году на уровне 5,2 миллиарда евро, что на примерно на 35% ниже изначально запланированного показателя. Добыча углеводородов ожидается в 2020 году на уровне 1,71–1,76 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.