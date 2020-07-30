МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг российской нефтяной компании "Русснефть" до "Caa2" с " Caa1", прогноз по рейтингу негативный, говорится в пресс-релизе агентства.

Вместе с тем агентство понизило рейтинг вероятности дефолта компании до "Caa3-PD" с "Caa1-PD".

Сегодняшнее понижение рейтингов "Русснефти", по мнению агентства, отражает "значительно возросшую вероятность дефолта, включая потенциальную реструктуризацию долга, в течение следующих 12-18 месяцев". Понижение также отражает ожидания Moody's, что процент возврата при дефолте может быть выше 65%.

Агентство добавляет, что негативный прогноз по рейтингу отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении способности "Русснефти" значительно улучшить свою ликвидность, что еще больше увеличивает вероятность дефолта по банковскому долгу, включая потенциальную реструктуризацию долга.

Moody's пишет, что по состоянию на конец 2019 года займы "Русснефти" состояли в основном из кредита от банка ВТБ, на который пришлось 92% долгового портфеля компании. Компания должна гасить непогашенную задолженность в размере 1,17 миллиарда долларов ежеквартальными платежами на общую сумму 91 миллион долларов в год в 2020–2025 годах и осуществить окончательный платеж в размере 625 миллионов долларов в 2026 году. В марте "Русснефть" в отчетности сообщала, что планирует провести переговоры с основным кредитором компании, ВТБ, о реструктуризации задолженности.

Повышение рейтингов "Русснефти" будет зависеть от существенного улучшения компанией ликвидности и управления ею. Moody's при этом может понизить рейтинги компании, если она, в частности, не сможет улучшить свою ликвидность, увеличив вероятность дефолта по своим долговым обязательствам, в том числе в форме реструктуризации долга.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.