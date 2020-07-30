МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" сохраняет прогноз роста добычи газа в 2020 году на 2% или чуть выше и ждет добычу жидких углеводородов на уровне 2019 года, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Мы не меняем наш прогноз по добыче", — сказал он. Джитвэй при этом отметил, что компания ждет роста добычи газа на 2% или чуть выше.

"Добыча жидких углеводородов ожидается на уровне прошлого года", — добавил он.

Компания ожидает завершения строительства четвертой линии "Ямал СПГ" в четвертом квартале этого года, затем приступит к пусконаладке и вводу в эксплуатацию.

"Мы продолжаем строительство четвертой линии "Ямал СПГ" и ожидаем окончания этих работ в четвертом квартале, с вводом в эксплуатацию вскоре после этого", — сказал Джитвэй.

Кроме того, загрузка "Ямала СПГ" во втором квартале текущего года составила 119% установленной мощности завода, сообщил зампред правления компании.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.