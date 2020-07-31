МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого полугодия 2020 года получила чистый убыток, приходящийся на головную компанию, в размере 4,671 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 6,954 миллиарда долларов, сообщает компания.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,51 доллара против прибыли в 3,66 доллара за аналогичный период 2019 года. Выручка компании опустилась на 39,2% и составила 44,995 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron в отчетном периоде составил 3,111 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, на 1,6% превысив показатель годичной давности. В сегменте upstream (разведка и добыча) убыток компании составил 3,169 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 6,606 миллиарда долларов. В сегменте downstream (переработка и сбыт) прибыль уменьшилась в 10,5 раза, составив 93 миллиона долларов.

Во втором квартале чистый убыток Chevron достиг 8,27 миллиарда долларов против прибыли годом ранее на уровне 4,305 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 4,44 доллара против прибыли в 2,27 доллара годом ранее. Выручка сократилась в 2,9 раза и составила 13,494 миллиарда долларов.

"В квартале были отражены расходы от обесценения и прочие чистые расходы в размере 1,8 миллиарда долларов, в основном связанные с пересмотром прогноза цен на сырьевые товары компании в сторону понижения, начисления выходного пособия в размере 780 миллионов долларов и прибыль в размере 310 миллионов долларов от продажи активов в Азербайджане. Компания также полностью отразила в расходах свои инвестиции в Венесуэле на сумму 2,6 миллиарда долларов из-за неопределенности, связанной с текущей обстановкой и общими перспективами", — добавляет компания.

Добыча компании во втором квартале составила 2,988 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,1% ниже прошлогоднего показателя. В сегменте upstream Chevron во втором квартале зафиксировала убыток в размере 6,089 миллиарда долларов против прибыли в апреле-июне 2019 года на уровне 3,483 миллиарда долларов. В сегменте downstream компания получила убыток в 1,01 миллиарда долларов против прибыли годом ранее на уровне 729 миллионов долларов.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.