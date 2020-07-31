МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 436,872 миллиарда рублей против убытка в 37,93 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 38% — до 492,999 миллиарда рублей, так называемые "прочие доходы" выросли в 2 раза, до 1,33 триллиона рублей.

Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила на конец второго квартала 2020 года 3,311 триллиона рублей.

На конец первого квартала 2020 года "кубышка" составляла 3,736 триллиона рублей. Таким образом, за второй квартал она снизилась на 425 миллиардов рублей. Значительная часть этой "кубышки" хранится на валютных депозитах, что приводит к ее бурному росту при ослаблении рубля и наоборот.

Такие аномально большие денежные накопления "Сургутнефтегаза" уже много лет не дают покоя рынку, порождая разнообразные слухи. В частности, в разное время появлялись предположения, что компания направит эти средства на дополнительные дивиденды, проведет buy back своих акций или даже купит конкурента. В том числе была гипотеза о покупке "Лукойла", которую опроверг лично глава и совладелец этой компании Вагит Алекперов.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.