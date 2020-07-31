МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, позволяют зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял замглавы Минфина Алексей Лавров. Ранее действовало правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты.

Согласно поправкам, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. А если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

Поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, подписанный закон позволит направить возмещение в федеральный бюджет вместо городского бюджета Норильска, как это предусматривалось ранее.