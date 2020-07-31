БРЮССЕЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ, Мария Князева. Спрос на авиационное топливо, пострадавший от глобального локдауна из-за борьбы с коронавирусом, будет восстанавливаться еще несколько лет, заявил РИА Новости ведущий аналитик Refinitiv Ихсан Хакк.

"Спрос на авиационное топливо все еще снижается, и для его восстановления может потребоваться несколько лет", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как повторное введение масштабных ограничений из-за COVID-19 может отразиться на энергетике в ЕС, эксперт отметил: "Это, безусловно, повлияет на спрос на нефть, особенно на дизельное топливо и бензин, который значительно восстановился по сравнению с апрельским уровнем".

Последствия местных локдаунов также будут заметными для рынков нефти и газа, но в рамках отдельных стран и регионов. "Влияние на рынок в целом они, вероятно, не окажут", — сказал Хакк.