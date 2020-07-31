МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия в мае 2020 года опустилась на предпоследнее, 19-е место в списке крупнейших экспортеров нефти (без нефтепродуктов) в США, поставив только 131 тысячу баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

В апреле Россия находилась на 16-м месте по этому показателю. По сравнению с апрелем поставки только нефти из РФ в США упали в три раза, а по сравнению с январем — в 22,5 раза (тогда Россия поставила 2,959 миллиона баррелей).

Последнее место в списке занимает Египет, который экспортировал в США 1 тысячу баррелей нефти. Первое место по экспорту только нефти по-прежнему занимает Канада, второе — Саудовская Аравия, третье — Мексика.

Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия осталась на 4-м месте, хотя экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 11,3% в месячном выражении, до 10,85 миллиона баррелей. По сравнению с январем показатель упал почти в два раза.

На первом месте в марте осталась Канада, поставив в США 114,155 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 27,6 миллиона баррелей. Саудовская Аравия сохранила третью строчку рейтинга, поставив 13,808 миллиона баррелей.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос на 7,2% — до 7,757 миллиона баррелей в сутки, а экспорт упал на 19,3% — до 6,818 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце вырос на 10,3% — до 6,087 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — снизился на 4,8%, до 2,929 миллиона баррелей в сутки.