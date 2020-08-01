ДУБАЙ, 1 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в субботу объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака".

"Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску", — написал премьер в социальной сети Twitter.

Он отметил, что ОАЭ собираются "эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом, назвав атомные станции и исследования космоса со стороны ОАЭ "сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями".

АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.

Ранее генеральный директор Федерального агентства ОАЭ по регулированию атомной деятельности FANR Христер Викторссон сообщил РИА Новости, что первая в арабском мире атомная станция Barakah может быть запущена в начале 2020 года после того, как агентство выпустит лицензию на ее эксплуатацию и после загрузки ядерного топлива.

Первая эмиратская АЭС с четырьмя реакторами строится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, расположенном в 250 километрах от столицы страны.

Строительство электростанции стоимостью в 25 миллиардов долларов началось в 2011 году, ожидалось, что в 2017 году станция уже начнет вырабатывать электроэнергию.