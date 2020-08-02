МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России выросла в июле на 0,4% в месячном выражении, до 9,371 миллиона баррелей в день, в преддверии ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).

В то же время в годовом выражении показатель сократился на 16%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.