МИНСК, 3 авг — ПРАЙМ. Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Второго августа из Супсы (Грузия – ред.) вышел танкер с азербайджанской нефтью, 85 тысяч тонн. Прибытие в порт "Южный" (Одесская область – ред.) ожидается 4-5 августа", — говорится в сообщении Тищенко, поступившем в РИА Новости.

Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщал, что госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

С начала текущего года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии, США.