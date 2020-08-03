МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-июле 2020 года снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,097 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

При этом по группе "Татнефть" добыча нефти за первые семь месяцев составила 15,286 миллиона тонн, снизившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сверхвязкой нефти в январе-июле добыто 1,892 миллиона тонн, что на 28,5% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В том числе в июле текущего года добыто 288 тысяч тонн сверхвязкой нефти.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в июле переработал 974,03 тысячи тонн сырья, с начала года — 7,197 миллиона тонн. В том числе нефтесырья в июле переработано 924,4 тысячи тонн, с начала года — 6,816 миллиона тонн.

За месяц произведено 911,3 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года — 6,839 миллиона тонн. В том числе автобензинов в июле произведено 106,01 тысячи тонн, с начала года — 720,4 тысячи тонн, дизельного топлива — 317,2 тысячи тонн, с начала года — 2,013 миллиона тонн.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.