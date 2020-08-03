С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — ПРАЙМ. Не менее 7 тонн нефти разлилось из-за повреждения напорного нефтепровода в Усинском районе Коми подрядчиком работ по демонтажу неработающего трубопровода, сообщает республиканская прокуратура в понедельник.

"Первого августа… около 16 часов… на территории Усинского района… при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организации был поврежден напорный нефтепровод… в 29 километрах от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ – Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель 0,48 гектара", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, на месте происшествия установлены нефтеловушки и боновые заграждения. Объем собранного загрязненного грунта составил не менее 16 кубометров. В ликвидации разлива нефти задействованы 25 человек и 7 единиц техники.

"Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой по данному факту организована проверка, по результатам будет дана оценка действиям как арендатора земельного участка ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", так и подрядчика", — информирует ведомство.

Также решается вопрос о проведении административного расследования или внеплановой проверки со стороны Усинского лесничества и Усинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора, уточняет прокуратура Коми.