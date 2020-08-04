МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2020 года составил 21,213 миллиарда долларов против прибыли год назад, следует из отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненный убыток за первые шесть месяцев 2020 года составил 1,05 доллара против прибыли в 0,23 доллара в прошлом году. Общая выручка ВР с учетом доходов от совместных предприятий составила 90,73 миллиарда долларов, сократившись на 35,7%. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 3,655 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета "Роснефти" данный показатель уменьшился на 3,3% и составил 2,552 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Чистый убыток BP во втором квартале составил 16,848 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. В пересчете на акцию разводненный убыток достиг 0,83 доллара против прибыли в 0,08 доллара во втором квартале 2019 года. Общая выручка составила 31,19 миллиарда долларов, сократившись более чем в 2 раза. Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня 2020 года составил 40,92 миллиарда долларов, что на 12% ниже, чем год назад. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем квартале 2,525 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Британская BP получила чистый убыток от участия в "Роснефти" за первое полугодие 2020 года в 78 миллионов долларов до вычета налогов и процентов. За аналогичный период прошлого года BP получила прибыль. По итогам второго квартала убыток от доли в "Роснефти" составила 61 миллион долларов против прибыли в 638 миллионов долларов за три отчетных месяца 2019 года.

Компания отмечет, что в третьем квартале 2020 года объем производства будет ниже, чем во втором квартале из-за влияния цен на техническое обслуживание, продажи бизнеса на Аляске и сезонных работ, связанных с техническим обслуживанием.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.