МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP планирует к 2030 году сократить добычу нефти и газа примерно на 40% от уровня 2019 года в рамках стратегии по сокращению вредных выбросов, говорится в сообщении компании.

"Ожидается, что за тот же период (к 2030 году — ред.) добыча нефти и газа BP сократится как минимум на один миллион баррелей нефтяного эквивалента в день или на 40% по сравнению с уровнем 2019 года", — говорится в сообщении.

В рамках своего нового плана британская компания также хочет в течение 10 лет увеличить свои ежегодные инвестиции в технологии с низким уровнем выбросов углерода в 10 раз примерно до 5 миллиардов долларов в год, "создав комплексный портфель низкоуглеродных технологий".

BP добавляет, что к 2030 году намерена снизить выбросы, связанные с деятельностью компании, и выбросы, связанные с углеродом при добыче нефти и газа, на 30-35% и 35-40% соответственно.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 3,655 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.