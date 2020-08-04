С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — ПРАЙМ. Земельный участок, загрязненный после разлива нефти в Усинском районе Коми, очищен на треть, сообщил во вторник РИА Новости представитель республиканского министерства природных ресурсов.

Как сообщала накануне прокуратура Коми, в начале августа в 29 километрах от Усинска при работах по демонтажу трубопровода, выведенного из эксплуатации, работник подрядной организации повредил напорный нефтепровод ТПП "Лукойл — Усинскнефтегаз" (входит в "Лукойл-Коми"). В результате, по данным надзорного ведомства, разлилось не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости. Площадь загрязнения составила около 0,48 гектара. По факту происшествия начала проверку Печорская природоохранная межрайонная прокуратура.

"По предварительным отчетам, работы по очистке территории от загрязнения ведутся на площади около 3 тысяч квадратных метров. Загрязнение ликвидировано на площади около 1 тысячи квадратных метров, еще 2,2 тысячи осталось убрать", — рассказал собеседник агентства.

"Если факт загрязнения земель лесного фонда Коми подтвердится, в отношении виновника будет возбуждено административное дело и рассчитан ущерб, подлежащий возмещению", — добавил он.

Представитель межрегионального управления Росприроднадзора Коми и НАО сообщил РИА Новости, что проводится предварительная проверка по факту происшествия, чтобы определить, какие профильные ведомства при необходимости прибегнут к мерам административного воздействия.

Согласно материалам на сайте "Лукойл-Коми", нефтесборный коллектор был поврежден экскаватором компании-подрядчика (ООО "Ликвидатор"). Угрозы загрязнения водных объектов нет. Комментарием компании о сроках ликвидации последствий нефтеразлива РИА Новости пока не располагает.