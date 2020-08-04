МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Китай в первом полугодии купил у США только 5% энергоносителей из запланированного в рамках торговой сделки между странами объема в 25,3 миллиарда доллара, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни.

Как подсчитало агентство, объем импорта в Китай нефти, сжиженного природного газа (СПГ), металлургического угля и других энергоносителей из США с января по июнь составил около 1,29 миллиарда долларов.

В том, что касается нефти, то, по данным агентства, Китай в первом полугодии импортировал из США только 45 тысяч 453 барреля в день против 85 тысяч 453 баррелей в сутки в тот же период в 2019 году. Директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie Сушант Гупта (Sushant Gupta) сказал агентству, что для выполнения цели торговой сделки Китаю нужно импортировать из США 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в 2020 и 2021 годах. При этом, как добавила аналитик Refinitiv Эмма Ли (Emma Li), Китай импортировал примерно 940 тысяч баррелей в сутки нефти из США в июле, и ожидается, что в августе показатель составит в среднем 1,01 миллиона баррелей в сутки, что станет рекордно высоким показателем в истории.

Если говорить об СПГ, по данным агентства, Китай в первой половине 2020 года более чем втрое увеличил объемы импорта из США — до 878 тысяч 754 тонн. Однако в стоимостном выражении показатель вырос только в два раза, что связано со снижением цен.

США и Китай в январе текущего года подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.