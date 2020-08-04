МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco отложит объявление сентябрьских цен на свою нефть до конца текущей недели или начала следующей недели, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

"Saudi Aramco задержит публикацию официальных продажных цен на нефть на сентябрь до конца этой недели или начала следующей", — пишет агентство.

Saudi Aramco обычно публикует официальные отпускные цены на нефть к пятому числу каждого месяца. Они определяют вектор нефтяных цен Ирана, Кувейта и Ирака, а также влияют на цену более чем 12 миллионов баррелей нефти в сутки, которые идут на продажу в Азию. В этом году компания уже несколько раз переносила публикацию месячных цен на нефть на фоне высокой волатильности на рынке.

С 1 августа ОПЕК+ перешла к ослаблению сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.