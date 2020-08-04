МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Сибур", саудовская Saudi Aramco и французская Total пока прекратили изучение проекта создания совместного нефтехимического производства в Саудовской Аравии, не видят потенциала в нем в текущих условиях, сообщил журналистам глава российской компании Дмитрий Конов.

"Мы вместе с Aramco и Total в настоящий момент прекратили изучение проекта, поскольку не видим экономический потенциал в этом проекте в текущих условиях на рынке", — сказал он в ходе телеконференции по итогам финансовых результатов по МСФО за первое полугодие.