МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Норникель" представил в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, работы предполагается вести до 2025 года, сообщила РИА Новости глава комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ Елена Шаройкина.

"Черновик плана мероприятий по ликвидации последствий ЧП в Норильске предоставил, по нашей просьбе, "Норильский никель". Разрабатывала документ межведомственная комиссия при Минприроды. Это черновик, мы обсуждали его на заседании Общественной палаты, было много замечаний к плану. Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября", — сказала Шаройкина.

План (документ имеется в распоряжении агентства) предусматривает проведение работ до 2025 года.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.