МИНСК, 5 авг — ПРАЙМ. Белоруссия согласовала с российскими компаниями возможность поставки в августе в республику 1,2 миллиона тонн нефти, сообщил в среду пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 миллиона тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 миллиона тонн, из которых 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное – по нефтепроводу", — говорится в комментарии Тищенко.

Кроме того, по его данным, запланированы две танкерные поставки азербайджанской и американской нефти общим объемом 160 тысяч тонн.

"В августе начинается плановый ремонт на ряде объектов Новополоцкого НПЗ, поэтому основной объем переработки придется на Мозырский НПЗ, где подобные работы уже завершены", — уточнил Тищенко.