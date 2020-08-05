МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,46% — до 45,08 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,51% — до 42,33 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.