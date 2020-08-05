МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent попытаются закрепиться в начале августа в диапазоне 45-50 долларов за баррель, однако есть риск возврата нефтяных котировок к более обоснованным с фундаментальной точки зрения уровням в 38-42 доллара за баррель Brent, рассказал РИА Новости начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Ранее в среду стоимость нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с 6 марта. По состоянию на 14.23 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,86% — до 45,7 доллара за баррель

"Учитывая выражено позитивный настрой на мировых рынках, цены на нефть Brent попытаются закрепиться в начале августа в зоне 45-50 долларов за баррель. Однако сложная ситуация в мировой экономике и перспектива сохранения сдержанного спроса на энергоносители пока заставляют нас осторожно смотреть на рынок нефти: мы опасаемся возврата нефтяных котировок к более обоснованным с фундаментальной точки зрения уровням в 38-42 доллара за баррель по Brent по мере ухода эйфории и неподтверждения позитивного экономического сценария", — сказал Локтюхов.

По его словам, на данный момент нефтяные котировки сегодня усиливают тенденцию к росту на фоне заметного улучшения настроений инвесторов, вызванного неплохой статистикой (страновые PMI в промышленности и секторе услуг оказались лучше прогнозов) и ожиданиями нового пакета стимулов в США, способствующими ослаблению позиций доллара и поддерживающими сценарий восстановления деловой активности в мире.

Также локально поддержку оказывают и неплохие цифры Американского института нефти по рынку энергоносителей в США по итогам прошлой недели, продолжает эксперт, — запасы сырой нефти в стране вновь заметно сократились, сильнее ожиданий. Аналитик замечает, что эти оценки задали позитивные ожидания по характеру соответствующих данных Минэнерго США, которые выйдут в среду вечером, и сумели отодвинуть на второй план фактор увеличения в августе предложения нефти и неожиданное решение Саудовской Аравии отложить объявление публикации экспортных цен на сентябрь, заставляющее опасаться объявления дополнительных скидок.

В результате благоприятные новостной фон и общерыночная конъюнктура помогли нефти марки Brent "закрыть" ценовой разрыв, образовавшийся 6 марта, и выйти из узкого коридора в 43-45 долларов за баррель, в котором котировки преимущественно находились последние 3 недели, в более высокий ценовой диапазон, заключил он.