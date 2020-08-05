МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,4 миллиона баррелей, или на 1,4%, и составили 518,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,05 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за июнь станет известен в конце августа. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона баррелей, в мае — 10,001 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июля увеличило по сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.